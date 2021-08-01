桃園中壢馬祖新村文創園區10號眷舍近日選物店大改造並於7月底正式完工，全店採用地方傳統工藝磁磚建材以「可坐、可被移動、可隨時改變」的創新自由風格，打造出結合展覽、家庭以及文化三概念的特色選物店。

馬祖新村是桃園市第一個經由文化資產保存的眷村，日前10號眷舍展場進行大改造並7月底正式完工，馬祖新村表示，全店採用地方傳統工藝磁磚建材以「可坐、可被移動、可隨時改變」的創新自由風格，打造出結合展覽、家以及文化三概念的特色選物店，桃園文化局強調，該展示窗台風格在選物店中極為少見。

文化局說明，該展區以時空重疊的共時共生為設計主軸，整體空間保留原始的老舊屋舍，而內部設計則跳脫過往常見的復古家具，採用地方傳統工藝建材以「可坐、可被移動、可隨時改變、不被規則拘束、不斷遷移、不夠再增加」的不規則特性設計出隨擺設方式不同，可以有千變萬化模式的超靈活展場。

此外，文化局指出，展台建材特別選用臺灣工礦公司中壢磚廠的磁磚，而該磚廠過去正是有超過百年歷史的「臺灣煉瓦株式會社」所屬磚窯產業，為整個展場帶來滿滿的桃園在地文化氣氛，創新的展台空間遇上極具歷史意義的磁磚建材，為馬祖新村文創園區10號眷舍展現出復古摩登的衝突感。

馬祖新村也表示，這次展台除超靈活的變化性外，更為展台增加「坐」的設計，使人能在充滿懷舊的氛圍中，以最舒適的方式再次感受眷舍內的愜意優雅，讓民眾選物時仍有如在「家」的溫暖感受，並進一步強調，家、展場以及文化概念透過前衛而復古的展台設計被巧妙的結合，是桃園文創向前邁進的重要一步。