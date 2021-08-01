財政部關務署基隆關與檢警調，2018年5月4日破獲國內近10年來最大宗槍械走私案，從香港進口的注塑機內，查獲制式長短槍109把、子彈1237 8顆，火力可組相當於國軍一個連，市價高達5000萬元，逮捕5名共犯。但當年的首功基隆關務員楊崧佑，上月7月13日中才給予兩大功獎勵。

警方發現，這批槍械彈匣裝滿子彈，且部分槍號被磨掉，懷疑可能是從菲律賓的軍警流出，警方調查後發現，幕後主嫌可能是竹聯幫分子，在國內接收各買家的需求 及訂單後，統一走私進口大批槍械。

當時基隆關發現一只香港運來的貨櫃相當可疑，經X光機查驗 後赫然發現，2部注塑機具中有1部夾藏大批槍械，立刻與刑事局、調查局、基隆港警總隊、保三總隊等單位共組「0429專案」，報請基隆 地檢署指揮偵辦。

檢警擔心這批可武裝一個連的槍械，若流出恐危害執法人員安全， 先暗中取出槍彈，清點發現共有13國、32款廠牌、型號的槍械，包括 滾筒式霰彈槍、有「叢林之王」稱號的美製XM15半自動突擊步槍、烏 茲衝鋒槍等7把長槍，及巴西金牛座、克拉克、左輪等102把短槍。

警方發現，槍支新舊不一，彈匣已裝滿子彈、82把槍號磨損，與以 往走私的槍、彈分離模式不同，研判是為了避免追查槍支來源，在時間緊迫下倉促出貨，不排除是國外槍販向菲律賓軍警、叛軍蒐購轉賣，先運到大陸東莞，再以陸運到香港；海運闖關來台。

該起走私案原本是不肖廠商申報注塑機進口，當時查緝關員楊崧佑在沒有密報及情資下，在單日約3700筆海運進口艙單中分析過濾篩出可疑案件，經綜合研判該批貨物有夾藏管制品高度可能性，楊崧佑也向上呈報給直屬主管何銘峰並以人工改列為「X光貨櫃儀檢」。

何銘峰以X光貨櫃儀器檢查並耗費3個多小時清運該只40呎貨櫃眾多貨物及拆解機具，發現機器內部夾藏制式槍械逾百支、子彈逾萬發及其他槍枝配件，涉違反槍砲彈藥刀械管制條例，除依法查扣貨物外，並配合檢警調機關偵辦，破獲幕後不法集團。

基隆關說明，該案貨名原申報注塑機，查緝關員分析過濾相關資料後研判可疑，經X光貨櫃儀器檢查，並耗費3個多小時清運該只貨櫃內眾多貨物及拆解機具，發現機器內部夾藏制式槍械逾百支、子彈逾萬發及其他槍枝配件，涉違反槍砲彈藥刀械管制條例，除依法查扣貨物外，並配合檢警調機關偵辦，破獲幕後不法集團。

基隆關表示，不法份子企圖走私大量軍火，對國內治安有嚴重影響，海關職司邊境管制，將持續運用風險管理機制及專業查緝技巧，全力緝私，以協助維護社會治安。該關同時呼籲民眾勇於檢舉，共同打擊不法走私，海關免費檢舉走私專