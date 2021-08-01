行政院日前研議，將複製去年三倍券成功的經驗，發行「五倍券」振興經濟，對此，國民黨主席江啟臣痛批，現在百姓「生吃都不夠了，還想著要曬乾」，行政院長蘇貞昌因為「怕存起來」這種理由不普發現金，根本是不知民間疾苦。

台灣在今年5月爆發本土疫情大感染，三級警戒超過2個月，嚴重影響民眾生計；而近日指揮中心將警戒降至二級，行政院研議將複製去年三倍券的成功經驗，再度發行振興券促進經濟，但卻遭到質疑，行政院又因為「怕民眾存起來」這種原因不直接發現金，忽略了大多數急須幫助的民眾。

對此，江啟臣昨(31)日在臉書發文表示，他依舊主張發放現金才能有效振興經濟，直接有效的便於民眾領取和利用；而蘇貞昌「怕民眾把錢存起來」的想法，簡直是不知民間疾苦，現在人民荷包「生吃都不夠了」，蘇貞昌卻「還想著要曬乾」？

江啟臣表示，基層民眾在這波疫情中，經濟生活遭受嚴重打擊，發放振興補助不應該用繁瑣複雜的方式為難民眾，甚至要求民眾先拿錢出來，才能領取振興補助；很多家庭的基本生活開銷已經入不敷出，難道還會把錢拿去存起來嗎?政府不該把自己的人民當賊防。

江啟臣更指出，去年三倍券發行吹得震天價響，最後只造成發放程序紊亂、行政成本翻倍，而實際振興效益卻只有0.08%的窘境；江直言，蔡政府既然要振興經濟，就不要扭扭捏捏！