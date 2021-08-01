「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）於日前在預言的影片中曾表示，台灣若遵循自己的方式對抗新冠病毒，「會看到大的效果」，此說法在曾參選台北巿長的吳萼洋眼裡則認為，打高端比較符合阿南德的預言，並表示高端是用傳統的疫苗生產方法製造，相較於其他牌疫苗副作用較小，因此選擇高端疫苗者才真聰明。

2018年參選台北巿長，並在競選辯論會上清唱《愛江山更愛美人》成名的吳萼洋，昨（7月31）日於個人臉書粉專《蜂蜜檸檬哥吳萼洋》指出，國產高端疫苗上線後，總統蔡英文表態要施打高端，引發不少人質疑及嘲諷聲浪，「我倒覺得蔡總統是明智選擇」。

吳萼洋解釋，因為高端疫苗的副作用極少，是較無風險且安全的，雖然有不少人會質疑它的效力，但他牌的疫苗也不完全保證效力，最近指揮中心也有公布全國疫苗失效率，有9人接種兩劑AZ仍染疫，更有人出國施打兩劑輝瑞／BNT也確診，「既然都不保證有效，那打什麼有差嗎？要打就要打較無危險性的疫苗，這才是真的聰明」。

另外，針對阿南德日前曾表示，台灣若遵循自己的方式對抗新冠病毒「會看到大的效果」，吳萼洋認為，接種高端比較符合阿南德的說法，原因在於高端是蛋白質次單元疫苗，相較於mRNA疫苗如莫德納或BNT，以及腺病毒載體AZ、嬌生，是比較傳統的生產技術。最後，吳萼洋說，既然打任何一個支疫苗都不保證完全免疫，「何不找個最安全的來施打呢？」

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。