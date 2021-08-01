保育類動物「穿山甲」在路中央閒逛。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市一隻保育類「穿山甲」昨日晚間在和平區東關路附近逛大街，谷關派出所所長王繼生、警員蕭景烈執行巡邏勤務時發現，立即下車要驅趕至安全地點，但牠卻在路上跑給警察追，最後順利護送過馬路，並驅趕返回山林。

和平警分局表示，谷關派出所所長王繼生、警員蕭景烈，昨日晚上執行巡邏勤務，8時30分許巡經和平區東關路1段十文巷時，發現1隻保育類動物「穿山甲」在路中央閒逛。

由於「穿山甲」當時正在路中間行走，為防止行經車輛輾壓發生危險，員警下車欲前往驅趕到安全地方，不料牠卻在馬路上跑給警察追，王繼生見對向有1輛機車騎過來，馬上趨前擋住牠，並護送過馬路且順利返回山林，不致發生危險。

和平警分局提醒民眾，和平山區部分道路，入夜後偶有野生動物出沒，請民眾行駛山區道路應小心慢行，隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，共同維護用路人及野生動物安全；發現路面有傾倒樹木、落石或其它障礙物，請立即通知主管機關或打 110 通知警方前往協助處理。