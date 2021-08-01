Delta變種新冠病毒流竄，美國佛州單日確診人數破紀錄。

美國佛州已經有將近5成成人完整接種疫苗，不過隨著Delta變種病毒流竄，佛州昨（31）日新增超過2.1萬人確診，創下疫情爆發以來最高紀錄。

綜合美聯社、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，隨著Delta變種病毒流竄，佛州已經成為美國最新疫情中心，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）昨日公布，佛州單日新增2萬1683人確診，創下疫情爆發以來最高紀錄，先前佛州的最高單日確診紀錄是今年1月7日的1萬9334人。目前佛州的新增病例較前一周激增50%，並且已經佔全美1/5。

佛州30日新增1萬7093人確診，事隔一日便創下紀錄。昨日佛州新增409例死亡案例，至今已經有超過3.9萬人死亡。

值得注意的是，根據美國國家廣播公司新聞網統計，約有48.7%佛州人完整接種疫苗，比例佔全美各州中段班。

共和黨籍的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）將病例暴增歸咎於季節性因素，指出天氣炎熱讓更多佛州人待在室內，空調加劇病毒傳播。

儘管新增病例創新高，迪尚特仍拒絕強制要求民眾重新戴上口罩及接種疫苗，他也禁止各區學校在新學期開始後強制學生戴上口罩，不過包括環球影城、奧蘭多海洋世界（SeaWorld Orlando）等遊樂園已經在昨日重新要求遊客必須戴上口罩才能入園。