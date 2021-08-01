讓這些漫畫成為你運動的助力！

東京奧運2020開打，看到這麼多選手精彩表現是不是讓你蠢蠢欲動，也讓許多網友開始討論有哪些超熱血的「運動神作」讓人燃起想運動的慾望！

今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查網友熱議的寫實派運動漫畫，沒有超能力元素，只有「青春」、「汗水」、「淚水」這些少年運動漫畫必備要素，看完讓你立馬想起身運動！

NO.10 光速蒙面俠21

《光速蒙面俠21》是以美式足球為題材的運動漫畫，由細緻畫風出名的村田雄介負責作畫。

內容講述因跑腿而有過人速度的小早川瀨那加入美式足球社，從超級新手到成為日本代表隊球員之一，儘管弱小只要努力練習，及渴望進步的心仍能成為令敵人懼怕的敵人。但許多讀者惋惜《光速蒙面俠21》的結局收得不夠圓滿，僅管已完結超過10年還是會出現討論文章。

NO.9 流汗吧！健身少女

《流汗吧！健身少女》用輕鬆有趣的方式帶讀者進入健身世界，故事以單元劇為主，每一話會介紹一種健身方式、器材或建議的飲食方式。

有許多網友表示自己當初是看了這部才去健身「堅持了半年」、「會讓人覺得健身很有趣」，由於《健身少女》有些運動也可以在家做，門檻之低讓許多觀眾會想嘗試，還有網友表示「曾經是運動員的我看這部超有感」

NO.8 強風吹拂

三浦紫苑小說《強風吹拂》被改編為同名的動漫、電影，以日本每年舉辦的「箱根驛傳」做為舞台，描寫10位不同類型、勉強湊成軍的大學生在一年內訓練、爭取參賽。

動畫將10人的心魔、心情轉折表現的淋漓盡致，動畫BGM搭配畫面讓感動再升級，更畫出在比賽中發生不可期的意外，以及為了突破困境的心態調整，網友大讚「看的我都想跑半馬了」、「看完後真的會想做些什麼」、「三刷還是會哭」。

NO.7 第一神拳

《第一神拳》主線講述受到欺負的少年幕之內一步成為世界級職業拳擊手的故事，製造不斷努力突破挑戰的熱血氛圍，《第一神拳》是運動格鬥漫畫的教科書作品。

《第一神拳》仔細刻畫同伴與對手間的戰鬥，儘管拳擊並不是很容易接觸到的運動，但將精神、毅力、耐力發揮到極致也讓讀者感到熱血沸騰，但也有人認為《第一神拳》慢慢走向固定套路，落入「只要努力就會成功」的必勝公式，覺得沒有一開始的劇情這麼吸引人。

NO.6 足球小將翼

啟發無數球星的《足球小將翼》於1981年開始連載，講述足球技術高超的少年大空翼從小學六年級開始到進入職業足壇後所發生的故事在日本帶起足球風潮。

《足球小將翼》最讓人津津樂道的無非是張力十足的必殺技和強大的世界觀，本來以為那是漫畫中才會出現的橋段，在現實中的比賽卻看到許多球星神還原，也讓人燃起能夠實現漫畫招式的希望，《足球小將翼》也因此經典中的經典。

NO.5 鑽石王牌

《鑽石王牌》講述擁有天賦卻默默無聞的棒球少年澤村榮純在棒球名校青道高校，以「王牌投手」出戰甲子園為目標的成長故事。

相較於其他的棒球動漫，網友認為《鑽石王牌》對高中棒球的狀況描寫的很真實，會有身歷其境的感覺，沒有打不倒的大魔王，掉入強弱失衡的情況，讓人想起自己在求學階段比賽的悸動。

NO.4 飆速宅男

以單車為主題的《飆速宅男》講述一名喜愛二次元文化的御宅族坂道，因長時間騎腳踏車來回秋葉原練出超強腳力，因緣際會下加入單車社的故事。

《飆速宅男》描繪高中生之間的友情、羈絆以及心境成長、對勝利的渴望，網友表示「這部真的熱血到不行，而且BGM都超燃的拉！」、「熱血到一次把漫畫追完」、「看完超想騎腳踏車」。

NO.3 棒球大聯盟

喜愛棒球漫畫的讀者對《棒球大聯盟》一定不陌生，圍繞在主角茂野吾郎歷經少棒聯盟與高中棒球時代，進入美國大聯盟挑戰的成長歷程。

網友認為《棒球大聯盟》劇情雖然相對「灑狗血」，但完整呈現少年漫畫的浪漫以及絕境中逆轉的爽感，「不懂棒球的也看得爽」、「把夢想看得比吃飯重要的人很容易被這部的劇情觸動」、「夠熱血 不用很懂也能看得懂」。

NO.2 排球少年

排球經典漫畫《排球少年》營造「只有對手，沒有敵人」的氛圍，看著主角日向翔陽在經歷練習、比賽後的心境變化，從排球癡一步一步進步，除了讓讀者會不自覺得想替他加油，自己也受到激勵，是許多人心目中的運動神作。

《排球少年》流暢的分鏡畫面最受推崇，以「破格」凸顯出被攔網的緊張感，或是用不同的鏡頭角度特寫球場上的每一個人，感受比賽的臨場感，網友大讚「光看漫畫就能夠學到觀念，真的會想讓人試試」。

NO.1 灌籃高手

第一名就是許多人心目中的經典不敗神作《灌籃高手》，主角櫻木花道從籃球門外漢，成為湘北高中籃球隊不可缺的主力球員，儘管面對大比分落後，仍選擇不拋棄、不放棄，《灌籃高手》強調比賽的過程而不是輸贏，並在故事中加入許多強烈衝突的元素，心情隨著劇情七上八上，也讓故事更深植人心。

《灌籃高手》在去年推出手遊，以及今年將推出電影版的消息，讓討論度再度大增，讓許多網友重新回味這部「六七年級的神作」，

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月26日至2021年07月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『寫實運動動漫作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」