【愛傳媒蔡詩萍專欄】馬克吐溫有句名言：「歷史不會重覆，但會押韻。」

雖然他到底有沒有說過這句話，據說也有爭議，但無所謂啦，重點應該在於，這句話有深度。

歷史一直往前走，世代更替，的確沒有重覆的問題，然而，你總能在很多關頭，看見依稀眼熟的畫面，沒錯，那就是「歷史在押韻」，押一個類似，重複的韻腳。

我們多年後，讀《錢復回憶錄》，讀到他描述的，台美斷交前後，美國政府歷任三位總統，從尼克森、福特，到卡特，對中共政權的百般討好，對中華民國的萬般刁難，再在對照今日，中國的崛起，美中關係的陷入建交以來最緊張的時刻，也許就更能理解，「歷史不重複，但會押韻」深意了！

錢復是職業外交官，他當然明白國際形勢促成美國拉中共以制衡蘇聯的戰略，中華民國只能淪為祭品。

我們如今透過學者對《蔣介石日記》、《蔣經國日記》的爬梳，大致也了解了兩蔣並非那般頑固，他們也的確考量了各種務實的可能性，包括：把中華民國「等同於」台灣的範圍內，來爭取國際地位。

然而，中共始終不讓步，「一個中國」最終逼使中華民國在國際上陷入孤立。

回憶錄裡，對中美關係從邦交國，退到《台灣關係法》的整個過程，有非常翔實的記載，可以說，是一步步，被逼到牆角的過程。

如果，再搭配上同是外交官出身的李大維的著作，《台灣關係法立法過程》一書，我們對那段歷史，對那段時期，美國國會與民間友人對台灣的支持，會有更深的同情的理解。

如今看來，美國參眾兩院友好於台灣的國會議員，發揮了最終的影響力，讓《更台灣關係法》，守住了美國對台灣的基本承諾。

錢復也承認，就後來參眾兩院的表決來看，美國承認中共的歷史轉折，是一條無法逆轉的趨勢，只是美國國會無法接受同時要拋棄台灣的痛苦選擇而已！

於是，有了《台灣關係法》這奇特的安排。

事情總是有兩面性的，美國國會對台灣的支持，最終要顯示在台灣值得支持的價值上，台美斷交後，台灣的價值，已經不是冷戰思維下的抗衡中共了，而是台灣自身存在的價值。

一個台灣人民自己支持的政治體制，顯然是美國認為很重要的價值，於是，在八零年代以後，台灣內部的民主運動，成為美國不時涉入的關切，這讓蔣經國很頭痛，卻也是台灣一步步邁向民主化、台灣化的必然走向。

由於《錢復回憶錄》著重外交官的回憶角度，對「外交處境」的艱難，自有一番透澈的分析，不過，對於外交的何以艱難？對外交艱難的困境，如何導致台灣社會的騷動，焦慮，不安，則相對缺乏觀照。

當他擔任新聞局長，到回外交部擔任常務次長、政務次長的期間（1972-1982），恰恰也是台灣民主運動風雲激盪的十年，但錢復對此幾乎沒有著墨！

不能不說，有點可惜！甚至遺憾！替錢復辯護的，儘管可以說，他是外交官啊！

但我們不能忘記，他當過新聞局長，他回外交部之後，台美斷交，還發生了「美麗島事件」，激起國際關切，美國高度的介入，身為外交大員，又是專責北美事務的錢復，實在沒有理由，不涉入其間，不有所表達他自己的態度？！

甚至，那十年，他還一定程度參與了王昇主導的「王復國辦公室」，在淡出政壇的七十歲，出版回憶錄兩卷，在「反思」時，竟都不著一字，在我看，這多少是態度閃躲的，不是嗎？

作者為知名作家

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