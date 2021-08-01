【愛傳媒須文蔚專欄】花蓮最南方的富里鄉有得天獨厚的六十石山，每年金針花季，都吸引了無數遊客到訪。

在金針山的花徑旁，會閃現「竹田冰棒」的旗幟，在大熱天買一支果汁冰棒，拆開簡樸的包裝，入口時，濃郁的水果原汁融化在舌間，生津止渴，絕對會讓人暑氣全消。

這一支支看似不起眼的冰棒，它們的生產者其實大有來頭，「竹田農產產業有限公司」是7-11超商第一代「思樂冰」的供貨商。

早在一九八二年，7-11第七家門市成立時，當年二十出頭的老闆陳禮銘就去找7-11的採購，陳禮銘說：「如果思樂冰用果汁粉製成，沒有辦法保留果汁纖維和香氣，一定要用現榨冷凍果汁，才能讓顧客接受雪泥冰。」果然，思樂冰一推出後，受到大眾的喜愛，每年在7-11通路的銷售金額，都超越可口可樂等飲料大廠。

陳禮銘和太太翁秀枝於是在台北松山設廠，提供全省超商的思樂冰。在一九八七年7-11成立第一百家店時，他們還獲頒「共存共榮」獎，以表彰純果汁的思樂冰為這個新興的連鎖企業吸引了無數的消費者。老子說：「福兮禍之所伏！」絕對不是站在舞台上領獎的陳禮銘能料到的，危機很快就找上了這一對夫妻。

翁秀枝無奈地表示，思樂冰的成功讓許多飲料廠商眼紅，這偌大的商機，在現代化的飲料工業中，跨國企業以合成香料的果汁製冰，以很低廉的價格就取而代之。毫無準備的兩人，在契約終止前還大量購買水果，生意頓時陷入了困境。

就在他們最低潮的時候，一位與他們友好的7-11主管表示，之所以要選擇新的廠商，全因為冷凍果汁有豐富的纖維質，很容易造成思樂冰機器出口堵塞，造成消費的糾紛，以及經營的困擾。

特別在超商急速擴張的狀況下，這位主管一針見血地說：「當我們成長的時候，你沒有陪著我們一起成長。」於是陳禮銘眼睜睜看著當初成功進占市場的天然果汁，突然一夕之間成為棄婦。

陳禮銘沒有氣餒，他堅信只要品質好，一定能夠獲得顧客青睞。兩夫妻嚴謹為原料把關，檸檬由屏東縣檸檬運銷合作社提供，百香果則是來自埔里，所有產品都力求新鮮，而且以急速冷凍的方式消毒，保持天然的果香。

隨著食品行業的擴張，這樣的作法愈來愈不合時宜，大型的超商與連鎖的茶飲通路都不願意代銷成本較高的純果汁或冰棒，他們的產品轉以零售為主，並沒有太高利潤，也一直打不出知名度。

翁秀枝常常不服氣地問客人：「你們嘗嘗看我們的冰棒，現在的思樂冰有這麼香甜的果香？」

能夠從舌尖的味蕾體會出兩者的差異，回憶起年少第一次喝思樂冰的驚豔，多半都是五、六年級生的客人。他們紛紛步入了網路時代，不免也向位在偏鄉的翁秀枝講起電子商務的好處。

翁秀枝也走進了富里DOC的教室，努力跟電腦「搏鬥」，想把好滋味再次帶給老朋友。

她總是笑笑的講：「每次學，很快就忘記。」但我們者一群死忠熱愛竹田冰棒的大學師生總相信，只要架好網站，重視包裝，陳禮銘和翁秀枝堅持天然好口味的果汁與冰棒，一定會深植老顧客的心中。

夏天到了，我們挑選了檸檬汁，搭配自製的愛玉，真是冰鎮溽暑的好配方！

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

照片來源：作者提供。

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