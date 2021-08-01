【愛傳媒陳朝平專欄】史上第一次沒有觀眾的東京奧運，熱鬧進行中，台灣網軍也沒閒著。

只因為開幕進場式，NHK的播報員依習慣稱咱們的代表隊為台灣代表隊，而沒有稱呼我國代表隊在國際奧會登錄的正式名稱——「中華台北」，網軍因此掀起了中華隊還是台灣隊的論戰；有些「學業」頗為精進、考古有據、斜槓媒體的學界人士，也撰文探討中華台北正名的可能性。

真真沒想到，扯著反中去中大旗的台灣網軍，終究還是抹不掉孔老夫子「必有正名乎」的影響！

不過，幸好，2018年紀政發起「以台灣為名申請參加2020年東京奧運」的公投，沒有通過，否則，別說中華奧會代表隊拿下我國參加奧運以來最佳成績，搞不好早遭國際奧會除名，根本無緣參加這延後一年的2020東京奧運！

再不然，咱們優秀的選手只能自行組隊，報請國際奧會以「台北奧會」或是「流浪選手代表隊」的名義參賽了！

正名真的那麼重要嗎？各類運動日益職業化，取得奧運參賽資格的運動員，多半也是職業運動員，他們在各種競技場上贏得獎牌，榮耀究竟歸於誰？是他國籍所屬的國家嗎？是他所屬的球隊嗎？是他所屬的俱樂部嗎？還是他的教練與家庭？

郭婞淳贏得奧運金牌，這麼多年來她的奮鬥史，訓練的辛酸，究竟這個國家付出了多少？又幫了他多少？為什麼她的金牌要榮歸國家？只因為國家承諾頒給金牌得主2000萬獎金嗎？

鄭怡靜、林昀儒取得桌球混雙銅牌，兩人同樣是有山東籍的教練指導，同樣曾到中國大陸海南島進行訓練，難道，只因為有了中國大陸的後勤支援，只因為他倆的表現也贏得了大陸球評球迷的讚賞，他們倆的奧運榮耀，就該打個折扣？就該與台灣之光無緣了？

詹氏姊妹呢？她們倆平日風塵僕僕到世界各地參賽，是要為奧運這塊金牌做準備？還是要為自個兒的職業生涯拚搏？她們倆平日的獲獎，是榮耀了自己，還是這個國家？

剛剛和比利時搭檔梅丹斯拿下溫布頓女雙金盃的謝淑薇呢？當她在溫布頓三度奪冠時，榮耀歸於哪個國家？比利時？還是這個國家？這麼多年來，網協對謝淑薇「照顧」了多少？謝淑薇即使參加了奧運，奪得獎牌，榮耀幹嘛要歸於網協？歸於這個國家?謝淑薇即使沒能參加東奧，但在許多網球迷心目中，她依然是台灣網球一姐！

人稱「希臘怪物」字母哥的安戴托昆波，率領密爾瓦基公鹿隊贏得NBA 總冠軍，榮耀歸於誰？公鹿隊？出資訓練、滋養這支球隊的密爾瓦基市？還是美國？安戴托昆波的成就，榮耀了他的母國希臘？還是他的出身地奈及利亞？

職業化、專業化且帶有商業化色彩的運動競賽，早已將國際政治裡的國界彌平了！運動即使不像音樂那般無國界，但是，國界的痕跡越來越淡了！

隨手再舉些在東奧發生的「運動無國界」的例子吧！

為加拿大贏得女子100公尺蝶泳金牌的瑪姬麥克尼爾（Maggie MacNeil），出生在江西九江，一歲時被加拿大家庭收養。她的金牌榮耀，既不歸於中國，也不歸於加拿大，而應歸於收養她的加拿大家庭。

贏得女子體操全能金牌的美國選手李伊（Sunisa Lee）是居住在明尼蘇達聖保羅市苗族社區的苗族後裔。李伊能夠出線，多虧了美國非裔體操皇后西蒙拜爾斯因心理問題，主動退賽，不知她的榮耀該歸於誰？美國？明尼蘇達州？中國苗族？李伊的父親？還是李伊所屬的體操俱樂部？

打入女子桌球8強的南韓選手田志希，則是前不久才歸化南韓的原中國桌球選手。中國球迷並未因她的歸化南韓，罵她叛徒；倒是因為她歸化南韓後的美貌進階，讓中國球迷和網民驚嘆南韓的整形功力。

出生在日本，被譽為桌球神童、男單世界排名第4的張本智和，他的父母都是中國桌球選手。

作為地主國代表隊的成員，日本觀眾卻因她習慣在場上大吼大叫，而罵他沒有家教！不知男單排名全球第4的他，榮耀了日本、中國？還是他爸媽？如果，3年後的巴黎奧運，張本智和對上林昀儒，台灣網軍是抗日還是抗中？

還有，美國羽球奧運代表隊4名選手都是華裔，澳大利亞472名奧運選手，有9名華裔選手，其中還包括康有為的玄孫女康榮雅在內。

這些資訊，再次說明了，運動無國界!運動迷欣賞運動員在競技場上力與美的演出，欣賞他們更快、更高、更強、更有團隊合作的表現，誰會在乎他來自哪個國家？誰又會在乎贏得獎牌榮耀的隊伍是特定國家的代表隊？還是多國籍組成的雜牌軍？

當台灣的運動員極力追求更高的運動競技成就時，台灣網軍還要繼續迷戀「正名」運動嗎？我們是不是應該好好想想，如何能提供運動員更好的訓練環境，更佳的營生條件？讓運動員有機會提供喜好運動的觀眾更優秀的表現？是不是該想想，NCC如何能讓運動賽事轉播成為有線系統的長期亮點和獲利點？

別再沉陷在正名的泥沼中了！哪一天，出身中國大陸的華裔運動選手，花開枝散，遍佈全球各國，說不定奧運競賽的冠亞季軍之爭，通通形成了中國人和全球華裔的「無國界內戰」，你還要「正名」甚麼呢？

對了！如果要以運動員的身分來「正名」我們的奧運代表隊，那麼，包括舉重金牌郭婞淳、柔道銀牌楊勇緯、女子拳擊69公斤級陳念琴、男子一百公尺楊俊瀚、女子跆拳道的蘇柏亞、林真豪等人，通通具有原住民的背景，您說，這樣的奧運隊伍，又該叫甚麼隊呢？

作者為資深媒體人

照片來源：中華奧會官網截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。