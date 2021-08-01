【愛傳媒黃珊珊專欄】轉眼就到七月底了，這幾天台北市的確診案例的確少很多，但還是有零星個案感染源不明，警戒降為二級以後，其實我是很緊張的，因為從全世界的經驗來看，解封的結果就是確診數大增，政府又不得不宣布禁令，一年多以來都是如此，所以台北市採取的是「穩健務實、機動調整」策略。

車流及人流監控

解封後路上人車明顯增多，人與人的接觸也越發密切，但是戴口罩與勤洗手還是不二法門，適當的防護絕對是每個人每一天最重要的事，所以我們會採取監控各重要路段與景點的人流，還是希望大家盡量避免群聚。

監控確診個案及擴大匡列採檢

現在的確診個案大多是家戶感染或朋友接觸感染，偶而會有些不明感染源的個案，我和衛生局及聯合醫院的同仁組成精準疫調中心每天討論個案處置方式，一個多月來很有成效，健康服務中心對於確診個案除進行疫調與匡列，並提前讓居家隔離的接觸者先採檢，提早發現提早因應，對於可能的風險者，都安排到七大院區做免費的PCR篩檢，所以很多案例都是在七大院區篩檢站發現的，這也是台北市疫情可以快速下降的重要因素。

科技疫調輔助

每一個個案都會調閱電信足跡、簡訊實聯制及台北通、通聯記錄、甚至監視器影像，逐一過濾確診著足跡是否確實，有時確診者會忘記自己幾天前的行蹤，甚至會記錯時間，導致疫調產生錯誤，所以我們現在一定要比對過電信足跡及相關紀錄，確實無誤才會正式公布足跡。

我們也用這套系統做出台北市的風險地圖儀表板，可以清楚的知道哪裡有比較高的風險。但是要再說一次，公布足跡是為何提醒公眾注意自身安全，絕對不是公布他人隱私。

防疫專責旅館與居家隔離旅館

確診者如果沒有症狀，會入住防疫專責旅館，也就是台北市的劍潭安心檢疫所，有症狀的大多由醫院專責病房收住。市長鑑於台北市家戶感染實在太多，下令所有居家隔離的接觸者，如果無法一人一戶，都應該住到專收居家隔離的防疫旅館，差額費用由市府負擔。這樣也減少很多家人一起在家居家隔離卻全都確診的問題。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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