33歲女星豆花妹（蔡黃汝）臉蛋姣好、氣質清新，在演藝圈影歌雙棲，獲得大票粉絲支持，不過受到疫情影響，她宅在家研究股票，想不到卻被割韭菜，損益高達-20%。

豆花妹上月底在臉書粉專PO一張手寫文字，上面寫著：「每天叫醒我的不是夢想，而是-20%的停損點」她好奇詢問網友「每天叫醒你的是什麼？」接著自問自答「兩行淚痕在臉上」疑似股海翻船賠錢。

有投資股票的網友看了心有戚戚焉，紛紛留言：「應該是在同一條船上哭泣」、「同感，被砍了很大的一刀」豆花妹無奈地回應：「一起哭」、「血流不止中」間接認了慘當韭菜。雖然豆花妹沒透露到底損失多少錢，但她透過經紀公司解釋今年初剛接觸股票投資，想不到沒嘗到甜頭失利了，本來設定股票停損點在-10%，結果半年來一直狂跌，還來到-20%的損益，豆花妹說儘管身旁人安慰她投資有賺有賠，一想到自己的慘況還是很想哭，以自身經驗呼籲大家如果沒特別研究，建議別把辛苦錢投資在此，但有研究或閒錢的話仍可考慮用股票錢生錢。

近期股票慘賠的還有36歲前主播黃若薇，她看準航運類股票大漲，跟風想當航海王，未料反賠10萬元，特地PO文分享自己的投資心路過程，「從一開始股市小白，初爬神山有一點點小賺，後面大手大腳沒謹守紀律，馬上就住進高級套房半年，在長榮被關進去第一天時，我也跟風搭船，沒想到遇上颱風…海上風浪那麼大，沒幾天的時間已經把兩個月伙食費栽進去，請船友們抓穩啊！」