曾推動東京奧運台灣正名的前國手紀政，日前表示明年將再發起「2024年巴黎奧運正名公投」。對此，台北市議員羅智強指出，自己不會苛責紀政推動奧運正名，至少她的信念始終如一，讓他瞧不起的是民進黨和蔡英文，在野時天天喊「正名」，執政時卻當起縮頭烏龜。

「紀政又要來推正名了」，羅智強今（1）日在臉書提到，雖然東奧正名如果成功，就沒有郭婞淳、麟洋的金牌；就看不到林昀儒在奧運的精彩表現；就沒有戴資穎在奧運球場那扣人心弦的揮拍；我們也看不到莊智淵、盧彥勳打第五次奧運。

前國手「飛躍的羚羊」紀政。（圖／本報資料照）

即便如此，他表示，並不會苛責紀政推動奧運正名，至少她為她的信念，一路走來始終如一；而讓他瞧不起的是民進黨和蔡英文，在野時天天喊「正名」，執政時知道正名要付出的代價、對參賽選手的傷害太大，根本做不到，就縮起來當烏龜。

如果真的完全當烏龜不說話就算了，羅智強說，蔡英文竟然還可以派出發言人，扣喊「中華隊加油」的人「不愛台灣」的紅帽子，他並喊話「腦子絶倫」的民進黨發言人，「你不知道，你的主子蔡英文，在2016年以總統的身分宣示：中華台北不是矮化」；也酸說「搞了半天，照民進黨的扣紅帽邏輯，原來蔡英文才是十足十的中共同路人啊」。