隨著《鬼滅之刃》於 2019 年登場並帶動一陣動漫熱潮，即使此部作已完結多時，但這波潮流不僅未曾退卻，反而隨著近兩年陸續登場的漫畫新作再次將此熱潮推向另一高峰。其中在 2018 年憑藉著《鏈鋸人》備受矚目的作者藤本樹，他所創作的《鏈鋸人》不僅即將改編為動畫發行，藤本樹所繪製的短篇故事《Look Back》更在日前於「少年 Jump＋」上線後便迅速引發了數十萬網友轉發，其中觸動人心的故事也備受粉絲所討論與推崇，而在《Look Back》成了近幾天的熱搜關鍵字，出版社也宣布此部短篇確定發行為單行本！

(圖／JKF提供)

相信不少讀者看到此消息都感到十分興奮吧？日本漫畫家所推出的動畫與漫畫作，其中以虛擬角色與故事帶出了諸多人生意涵，像是經典的《鋼之鍊金術師》講述著等價交換；近年備受熱議的《進擊的巨人》則透過人類與巨人的戰鬥，使大家開始找尋我們的生存價值與意義，其中更暗喻了國際政治間的處境，而使《進擊的巨人》有了神作之稱，也因為日本動漫往往引起了讀者省思，發展悠久的多年歷史也漸漸構成了「宅文化」，並深深影響了無數人。

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而在近幾年，這波動漫熱潮更是隨著《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《排球少年》等作分別上線與完結推向了高潮，並且在《咒術迴戰》、《鏈鋸人》以等新作仍在連載中，想來這波最新的熱潮並不會那麼快消退。而其中繪製著《鏈鋸人》的漫畫家藤本樹，出生於 1992 年的他可說是近年備受看到的新秀，除了代表作《炎拳》以及現正連載的《鏈鋸人》以外，藤本樹更在日前於集英社的「少年 Jump＋」推出了短篇故事《Look Back》並引發了大批網友關注。

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此部短篇故事《Look Back》透過了負責校園新聞連載漫畫的小學生藤野開啟了序幕，擅長繪畫的他也因為畫工了得而受到同儕肯定，不過就在某日，藤野發現校園中還有著另一名繪畫天才—京本，而私下與對方較勁並積極學習繪畫的藤本，在六年級時發現了他仍無法追上京本的實力，正打算放棄的藤本在因緣際會下，終於與京本實際的面對面，兩人這才化解了心結而成了彼此的支柱，雖然《Look Back》故事主角以小學生為主線，但其中細膩的情感轉折卻是深深的觸動了日本無數網友，不僅如此，漫畫裡更曾出現「Don’t」、「In Anger」字眼，使網友聯想起《綠洲合唱團》的名曲〈Don’t Look Back In Anger〉，意指著希望大家不要執著於過去及悔恨，向前邁進。

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由於日本的 7 月 18 日正適逢「京阿尼縱火事件」2 週年，因此在《Look Back》上線後，其中鼓勵著民眾向前看的激昂心境，不僅深深引起讀者共鳴並引起數十萬人轉發以外，日本集英社更在昨晚 宣布將推出《Look Back》單行本，預計在 9 月 3 日上市，讓不少網友對於可以收藏實體書而感到激動不已。

而藤本樹不僅以《Look Back》創下風潮，他所繪製的《鏈鋸人》更確定將改編為動畫播映，雖然現下尚未公開上線日，但相信屆時肯定又會再帶來一陣討論熱潮。如果想知道更多消息，還請持續鎖定 JKF 的後續報導。

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