豐原的舊稱又叫葫蘆墩，是台灣經濟起飛時的中台灣重鎮，而時代的演變重心逐漸往中心移動，此處仍留下當時工商業發展的痕跡，從古早味的雜貨店到商行，留下的復古感成為現代人追隨的景點，后豐鐵馬道也是許多人騎自行車的首選，下次來台中不妨用不同的速度看看豐原吧！

台中豐原區｜后豐鐵馬道

這是由豐原到后里的腳踏車道，故稱為后豐鐵馬道，不僅是當地人假日休閒的好去處，也是外地人的必走的觀光景點，沿途風景秀麗，車道兩旁種滿一排排綠樹，踏著自行車可感受迎面而來的輕風徐人，格外舒暢，而途經的九號隧道與花梁鋼橋，曾是舊時火車道，現在成了此景點的一大特色，全長4.5公里的車道，可感受到山與河之間的壯闊風光，更可遠離塵囂的繁雜同時帶來身體的健康。

IG @azrfv520520（圖／ReadyGo提供）

IG @luv_0412（圖／ReadyGo提供）

地址：臺中市豐原區國豐路三段

9號隧道開放時間：夏令時期06:00~19:00；冬令時期06:00~18:00

台中豐原區｜200days

東豐鐵馬道上的打卡勝地，美麗的純白色的三角玻璃屋，是最佳的拍照背景，雖裝潢十分用心，店內販售的商品竟是只要銅板價的古早味冰品，沒有觀光地的高價，十分實惠，建議大家可以在騎腳踏途中，來這邊吃冰消暑，拍拍美照喔！

IG @grace724.genic（圖／ReadyGo提供）

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地址：臺中市豐原區朴子街178巷29號

營業時間：週三 – 週六 10:00 – 18:00 週一二公休

台中豐原區｜榮町雜貨店

后豐鐵馬道上，花梁鐵橋前一點的位置，有一家可愛又復古的榮町雜貨店，店內供應飲品、冰品與各種餐點，非常適合作為騎車途中補充能量的補給站，店家裝潢非常用心，有許多拍照背景與小道具，讓這邊成為吸引多人打卡的景點之一，而店內除了販售餐點外，也販賣許多舊時的點心玩具，來這邊也能回味一下兒時的回憶喔~

IG @h.bile（圖／ReadyGo提供）

IG @azrfv520520（圖／ReadyGo提供）

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地址：臺中市豐原區朴子街259巷2號

營業時間：10:00 – 18:00

台中豐原區｜臺灣味噌釀造文化館

臺灣第一個以味噌為主題的文化體驗館，館內介紹味噌的製作流程與好處，參觀完一圈後，可以品嚐溫暖又有益健康的味噌湯，感受一下一碗尋常的味噌湯背後需要經過多少道手續，此文化館更有味噌、手工皂、醬油與飯糰的DIY體驗活動，非常適合親子同遊喔！

IG @maydayin1999_hope（圖／ReadyGo提供）

IG @ivy.chouchou（圖／ReadyGo提供）

地址：台中市豐原區西勢路701號

營業時間：09：00–17：00

台中豐原區｜秋吉商行

鄰近豐原車站與廟東商圈的特色早午餐店，老闆在地長大的女孩，在家鄉開一家別風格的小店，也因裝潢十分溫馨可愛，總是吸引許多人前來用餐並拍照打卡，店內的招牌餐點是飯糰與鬆餅，用料大方﹑食材新鮮，推薦大家坐在窗邊用餐，抬頭可以看火車經過喔！

IG @duffy_lifediary（圖／ReadyGo提供）

IG @yuan_do_do（圖／ReadyGo提供）

地址：臺中市豐原區博愛街43巷33號

營業時間：9：00-15：00

台中豐原區｜廟東夜市

豐原廟東復興商圈，亦稱廟東夜市，位於臺中市豐原區慈濟宮旁，範圍包含中正路、博愛街、復興路、信義街。夜市發展歷史相當久遠，也經營著許多口碑極佳的老店，是當地學生放學放假的吃喝逛街的地方。附近的復興路商圈，也增加了三民路、復興路、和平街，近年來也陸續開了許多知名的商家，因鄰近車站，交通也十分方便，是在地人吃飯聚餐逛街的好去處。

IG @aling_foodiary（圖／ReadyGo提供）

地址：臺中市豐原區中正路167巷

營業時間：10:00 – 23:00

台中豐原區｜豐原葫蘆墩公園

是豐原占地最大的河濱公園，曾是2018花博場館之一，雖是兩年前的花博活動，但當時公園的花卉裝飾與布景，大多皆保留下來，如今的葫蘆墩公園，仍是充滿美麗花朵與樹木，長方形的園區，很適合親子沿著河岸走一圈，感受公園的綠意風光。

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IG @a08h151（圖／ReadyGo提供）

地址：臺中市豐原區圓環北路二段65 號

台中豐原區｜駿咖啡Jiun Coffee Workshop

駿咖啡在豐原 SOGO 正對面巷子裡，離廟東夜市只有5分鐘路程，隱身於巷弄內，一樓為點餐區，二樓是座位區。駿咖啡所製作的麵包堅持使用日本鳥越製粉，出爐的麵包彈牙可口，香氣濃郁。快來駿咖啡買杯咖啡配上麵包，享受悠閒的午茶時光吧！

IG @lovegucci3（圖／ReadyGo提供）

IG @eva.t1017（圖／ReadyGo提供）

地址：臺中市豐原區博愛街17巷8號

營業時間：10:00 – 20:00 週二公休

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