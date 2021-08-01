隨著疫苗意願登記平台上，已經可勾選國產高端疫苗的選項，男星李至正日前就在網上寫長文，透露自己沒飛回紐約接種疫苗，要留在台灣等待，李至正並提到，他放棄了第四輪AZ、莫德納的接種預約，並把疫苗意願改為高端，他感性說：「我，就是希望台灣能更好」。

新冠肺炎疫苗接種進度是各界關注的議題，李至正日前就在發長文透露：「我大可以飛回紐約去打疫苗，可是我選擇不要」，39歲的李至正也表示，他放棄第四輪AZ、莫德納的接種預約，並把意願登記改為高端「我，就是希望台灣能更好。」

李至正選擇打高端，身邊也出現不少關心的聲音，對此，李至正則說：「你要說我鄉愿也好，你要說我民粹都好」，李至正表示，他不是醫生、也不是科學家「我就是一個普普通通的台灣人」，李至正強調：「身為一個台灣人，我想對國家、對社會有些貢獻，一點點都好」、「好，我選高端」，並透露高端疫苗在做臨床實驗的時候，身邊就有朋友參與，而隨著高端疫苗開放登記，他當然要全力支持。

模特兒出身的型男李至正，以高挑身材和帥氣外型，擄獲不少粉絲的心，39歲的李至正參與多部電視劇、電影及廣告的演出，尤其在去年以電視劇《未來媽媽》飾演富二代「嚴正浩」，讓李至正再攀演藝事業高峰。

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