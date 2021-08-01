難以回天劫數啟，碧血黃泉災燹動，取回原體的戾禍狂勢動盪，誓用天譴敲響塵世的警鐘！末日神話出，刀鋒縱橫，無可比擬的震撼，在場正道只感危機一瞬；月無缺為護眾人，一擲孤注，拚上燃盡性命的決心，欲以鍛魔天火誅禍阻劫，但卻是力有未殆！

命無思冷然啟戰，靜如禪挺身護關，淨簷幽居內，佛劍療傷正至最後關頭，弦脫、弓飛，如龍邪電矢，一霎寒芒森冷，游身緊鎖命脈，靜如禪掌引風嵐飄曳應敵同時，再遇魔影早在遠空聚氣凝元，昡魔蒼刃凌厲而出直指佛劍分說！

夜林荒暗殺機潛，闇夜死神喪鐘鳴，地僧三人正欲調查隳天浮屠，驚聞邪雷閃熾，一道髏形異姿，赫然降臨，神秘復生的皇隳禁世煇煌逼殺而來，三僧逢厄，難以脫逃！永闇殿意外真相，為過往親問明白，失去記憶的神道師，在帝隳解釋下，清楚自己竟曾是昔日墮天三隳之一，決意助隳魔眾一臂之力，神道師的加入，將為正道、梵宇，帶來何種威脅與變數？欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第17章：無可回天；《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第18章：戰火一瞬。