善化市中心建業路部分路段淹水。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

東山區南99線路旁樹木崩塌影響交通。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

西南氣流來襲，氣象預測降雨對台南影響最劇烈，善化地區12小時雨量達262毫米，是台南降雨最多地區，溪埔中路、建業路、以及往福隆科技道路等都淹水，區公所已經前往圍起警戒線，也請民眾經易淹水路段小心行駛。

據中央氣象局資料顯示，今日0時至早上8點30分，全台雨量排名前兩名都在屏東縣春日鄉，第3名為台南善化區，累計雨量達234.5毫米，部分易淹水路段傳出災情，民眾在臉書PO出淹水照片，市中心建業路一處住宅建案前原本就曾淹水，今天又傳出災情。

此外，善化溪埔中路、烏橋中路也傳出淹水，善化區長方澤心表示，這些易淹水路段已研議加高路面，相關單位正在規畫中。

玉井區位於山區，較少傳出淹水，不過台3線378K附近的三埔公車站附近，今早5點多又傳出淹水。

玉井區長陳新澈表示，該公車亭旁邊坡有一排水溝，直接排到台3線旁側溝，大雨時宣洩量大，加上該公車站底座支柱立於側溝內，影響排水，7月25日時已淹過一次，相關單位已經決定將公車站位移，近日就會進行。

其他山區部分，東山區嶺南里南99線牛稠子往六甲 ，路旁崩塌影響交通，白河分局東原所警力到場管制疏導交通，並通知工務單位前往排除。

172乙線4公里處土石坍落，已由白河分局仙草所警力到場管制，並通知工務單位前往排除。