中華隊羽球好手「麟洋配」李洋、王齊麟的武勇讓台灣民心士氣大振，特別是在金牌戰打得乾淨俐落，把中國大陸兩位身高超過190公分的「雙塔」李俊慧、劉雨辰殺得全沒了脾氣。賽後獲得銀牌的李俊慧、劉雨辰在網路發文道歉，李俊慧寫道：「對不起，我們盡力了，不管結果怎麼樣，還是要感謝偉大的祖國，感謝教練組以及付出努力的幕後人員，讓大家失望了，最後祝賀我們中國的台北隊。」

大陸羽球男雙李俊慧發文致歉。（摘自網路）

李俊慧不冷不熱的制式回應引來大陸網友的兩極反應，一部分怒批他們「比賽中鬥志渙散」「教練無能」「這種身體素質卻輸得這麼難看」還有人直言他們是千古罪人，「印尼高手都沒上來，你們居然還能輸？」

另一方面，比較冷靜的大陸球迷認為台灣羽球的實力很硬，「我看中華台北打贏印尼阿山的比賽，就知道我們打不贏了。」「算了吧，銀牌總也是國家英雄。」「能打到決賽已經很了不起。」

主要是因為在奧運賽場上，中國大陸2012年倫敦奧運（蔡贇、傅海峰）、2016年里約奧運（傅海峰、張楠）都是羽球男雙金牌，本屆讓「雙塔」李俊慧、劉雨辰背負著3連霸衛冕的重擔。陸媒分析，「雙塔」對於李洋、王齊麟這對組合並不熟悉，台灣組合在發球、接發上略占優勢，並成功把握首局的局末點。

即使金牌近在眼前，李洋、王齊麟仍力圖保持冷靜，直到第2局大勢底定，出現10個「賽末點（金牌點）」的時候才忍不住開心了一下。