台灣羽球「新黃金男雙」李洋／王齊麟7月31日晚間以21比18、21比12拍落中國大陸組合劉雨辰／李俊慧，為台灣奧運在羽球男雙取得首面金牌。而李洋享受這歷史一刻興奮到睡不著，在IG限動猛發影片，還自問為何看不出有在唱國旗歌!

李洋今(1)日凌晨3點在IG限動上傳了32支動態圖，其中一支是從台灣帶到日本的泡麵，似乎也在說明李洋對於泡麵口味選擇還蠻傳統，並發文說：「從高中教練告訴我們，熬夜一天三天沒神，我就努力不讓自己熬夜，但今晚睡不著，吃個家鄉味不為過吧！」

但到了早晨5點李洋還是沒睡，繼續PO出限動，只見天空一片天空光亮，寫下：「我這樣算看過凌晨五點的日本嗎？」而看到下一張動圖時，李洋感性的表示「聽到國旗歌都會莫名的感動」還放上哭臉，而李洋也說「國旗歌那時我有跟著唱，啊怎麼看不出來。」他戴著口罩要被發現唱歌還不容易。

李洋在FB寫下奪金心情。(圖/李洋FB)

李洋昨(31)日拿下金牌後在臉書發文先Hashtag「齊心協力洋名國際、齊開得勝洋洋得意、齊開火力洋威羽壇、齊力奪冠洋眉吐氣」這些不再只是口號，繼續寫下「難以置信的站上奧運冠軍的頒獎台上，看著我們中華台北的旗子升起，唱著我們中華民國的國旗歌，內心的感動和激動無法言喻，今天，我要很驕傲的再次告訴大家，我是李洋，我是金門人，我來自台灣；我們麟洋讓世界看見了臺灣，謝謝所有支持我們，幫助我們，為我們一路加油的所有人，這份奧運殿堂上最高的榮耀，獻給我的國家-臺灣，並與所有支持我們的人分享」。