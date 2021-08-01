兩岸各自為選手加油，謝長廷：基本上維持風度。(圖/取自謝長廷臉書)

兩岸選手在東奧賽程中力拚，駐日代表謝長廷今天表示，昨晩中國的東奧代表團坐在面對球場的右方，我們坐在左方的，他們人多，我們勢壯，各自為自己的選手加油，基本上維持風度。

今天有桌球團體賽，謝長廷一早就前往球場為我國選手加油，外界關注近期比賽愈來愈激烈，兩岸加油隊伍在現場是否會有過激的動作？

謝長廷表示，東京奧運會雖然說是無觀眾的比賽，但中國這次奧運代表團高達777人，他們以選手、教練、防護人員、貴賓等特別身分可進入會場加油的人數也相對多。昨晩中國的東奧代表團坐在面對球場的右方，我們坐在左方的，各自為自己的選手加油，基本上維持風度。

他說，昨天因為賽程時間拖延，他們大部分也看了台灣羽球球后戴資穎的比賽，應該也了解我們高興的原因，雙打比賽結束，頒獎區在他們的前方下面，「我走近他們的區域，有少數隨隊人員似乎認出我，交頭接耳一下，帶口罩看不出表情」。

「麟洋配」奪金，謝長廷指出，升旗奏國旗歌時，看到自衛隊升旗人員莊重舉手禮的樣子，不由也肅立面對，我們升的是奧會旗，以前講到這面旗的歷史，就滿腹辛酸，但看到升的唱的是我們的旗和歌，而且中國選手也立正注目，心裡充滿感動，他回頭往右後看了一下，似乎也有一些人站起來，這是「台灣之夜」！感謝選手們傑出的表現，贏得金牌，也贏得尊嚴！

他正在看桌球團體賽，希望莊智淵等選手們都有好的表現！「第一局贏第二局敗，決戰第三局，集氣加油，加油！加油！加油！」