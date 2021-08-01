今（1日）天為原住民日，回顧2016年蔡英文總統曾代表政府向原住民族道歉，並宣布推動原住民族歷史正義與轉型正義的工作，對此國民黨立法院黨團表示，當年蔡英文承諾要送至立法院審議的「原住民族自治法草案」、「原住民族土地及海域法草案」，至今沒有結果，「蔡英文對原住民的道歉，不該成為原住民正義轉型的終點」。

國民黨團表示，蔡英文就職時向原住民道歉的身影歷歷在目，「時至今日，民進黨執政5年了，草案不僅未送，行政院去年更決定不提出草案，如此輕諾寡信，要原住民如何相信這個政府？」

除了土地權、自治權之外，國民黨團指出，原住民族的「不在籍投票」也因民進黨政府的反對原地踏步中，「原民地區的交通建設、教育、醫療資源的提昇都有待社會共同的努力及爭取，原住民權益雖然不是一蹴可及，但更不能原地踏步，在原住民日的今天，如何讓原住民在台灣有更好的生活及發展機會，才是掌握權力的當權者必須及思考的，不是嗎？」。