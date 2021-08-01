30歲大陸男星吳亦凡日前遭19歲網美都美竹踢爆「酒桌選妃、誘姦未成年女性」等不堪醜聞，讓他一夕之間形象崩塌，現更被證實他已遭刑事拘留，不過有網友爆料，吳亦凡會進監獄，都是他媽媽造成的，

吳亦凡被北京市公安局朝陽分局證實，因涉嫌強姦罪已被刑事拘留，不過都美竹其實沒報案，有網友就爆料，是吳亦凡媽媽報案說都美竹敲詐勒索，因此案件才變成公訴案，警方才開始調查，因而挖出一連串桃色風波。

此言一出立刻引來網友熱議，虧爆「媽寶男福報來了」、「所以吳亦凡被刑拘是吳亦凡媽媽一手促成的啊」，不過是否因為是他媽媽報案導致被拘提，目前還未經證實。

吳亦凡是大陸流量男星，未料日前卻被都美竹踢爆他酒局選妃、涉嫌迷姦未成年少女等不堪私生活，事業形象暴跌，更被大陸官媒《人民日報》點名不適合在公眾平台露面，星途徹底完蛋。

其實，吳亦凡在事情爆發的時候，才信誓旦旦發文：「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄」，如今他遭到警方拘留，也被外界諷刺是神預言。