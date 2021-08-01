推延1年舉辦的東京奧運，賽事正如火如荼激烈進行中，昨晚(7/31)中華隊又創下空前新紀錄，由王齊麟、李洋所組成的羽球男子雙人搭檔，一路挺進拿下金牌，讓全台民眾歡聲雷動，兩人好感情也讓許多網友敲碗要求他們「原地結婚」，粉專「G'Day 美好的一天娛樂」大唱〈走在紅毯那一天〉，並點名了原唱，而彭佳慧本尊真的現身，為麟洋配獻唱，還改編了歌詞，讓廣大網友感動到不行。

麟洋配寫下台灣羽球史新篇章，第一次打奧運賽事的兩人，一路過關斬將，挺進金牌戰，昨晚關鍵一戰對上中國大陸的「羽球雙塔」李俊慧、劉雨辰，麟洋配不畏對手人高馬大，開局後很快找回自己的節奏與信心，最終以直落二擊敗中國隊，拿下台灣羽球項目首面奧運金牌，麟洋配在現場又笑又抱，還頻頻摸臉，連自己都覺得美夢成真不可思議，全台民眾為此也開心到不行。

事實上麟洋配組成才近2年，但全世界都見證他們的不屈不撓與絕佳好默契，無論賽場上還是賽後，兩人的好感情有目共睹，粉專「G'Day 美好的一天娛樂」就在他們金牌戰前發文，引用彭佳慧〈走在紅毯那一天〉的歌詞「算一算時間，認識他也好幾年...今晚金牌戰一定要加油，最後一哩路(紅毯)了」，釣出彭佳慧本尊來留言「走在紅毯那一天，摘下金牌那一夜」，網友們也積極許願，如果麟洋配真的拿金牌，希望金曲歌后獻唱給他們祝賀。

而麟洋配真的不負眾望奪金，彭佳慧也歡喜po文，表示：「我相信全台灣的朋友都跟我一樣非常興奮激動又開心又感動，今天晚上，這首歌喜氣洋洋，全台灣的人、全世界的人一起恭喜麟洋雙打冠軍！」，附上了清唱版本的〈走在紅毯那一天〉，還將最後一句歌詞改成「青天白日滿地紅」，讓上萬網友直呼超感動。