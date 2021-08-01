陳姓男子今年3月因在臉書留言批網友「五毛」，檢察官認定「五毛」是指被中共收買發表言論之人，有損害名譽之嫌，依公然侮辱罪起訴陳男。台北地院審理時，陳男當庭道歉，獲提告的網友原諒撤告，法官判決公訴不受理。

「五毛」是時下很夯的網路用語，用來諷刺受雇於大陸發表言論的「網路評論員」，也有人稱「網路水軍」。據指出，大陸官方檔案中曾提到，2004年10月開始，中共湖南省長沙市委宣傳部的網評員每月底薪600元，每帖按5角錢加薪，這個說法被普遍認為是「五毛」一詞的由來。

檢方起訴指出，今年3月9日，陳姓男子在臉書上觀覽某網友發表「以前民進黨台北市主委忽然消失市議會及市黨部，那事件才勁爆哩！原本拋妻棄子，和女醫師結婚去了！」文章後，即在文章下方回文：「你在講什麼？五毛」。

該名網友提告，檢察官認為「五毛」一詞，是指受中共收買而為中共發表有利言論之人士，足以損害該網友名譽，構成公然侮辱罪，依法起訴。台北地院審理時，陳男當庭向網友道歉，獲對方撤告，法官判決公訴不受理。