東京奧運賽事如火如荼進行中，日前女子舉重64公斤級決賽中，一名女選手在場上大喊一聲「馬英九」的影片在網路上瘋傳。據了解，該名選手來自哥倫比亞，她的母語是西班牙語，而她大喊的一詞字面上有男子氣概、男人之意，實則是為自己加油打氣。

33歲的梅塞德斯（Mercedes Isabel Pérez Tigrero），在27日的比賽中，因喊了一句「馬英九」，引發台灣網友熱議。雲飛語言文化中心負責人、西班牙語老師游皓雲28日在臉書指出，梅塞德斯上台時分別喊出「¡Ruge！（獅子的吼聲）」「¡Ruge como león！（像獅子一樣大喊）」而聽起來像是「馬英九」的則是「¡Macho！」字面意是男子氣概、男人，若在這個比賽的情景中，是用來幫自己加油。

游皓雲也提到，拉美人就是這麼奔放，有什麼情緒全部表現在身上，我們覺得1%，他們就會直接表現出200%，並分享當教到全班都是拉美學生的班級的時候，每天看起來都像中樂透一樣的high。

哥倫比亞舉重女選手梅塞德斯（Mercedes Isabel Pérez Tigrero）。（圖／摘自IG）

台北市議員游淑慧也在臉書分享該段影片，幽默表示「馬英九總統無處不在」，不僅選手搭經濟艙都被指是馬前總統當年的錯，連國際選手比賽前都要大喊他的名字，實在是「居家旅行、殺人滅口必備良藥」。