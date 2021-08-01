英國首相強生（Boris Johnson）的妻子凱莉（Carrie Johnson）今天宣布在先前經歷流產後，再度懷了兩人的第2個孩子，預產期在今年耶誕節。

路透社和英國「太陽報」（The Sun）報導，33歲的凱莉在影像社群媒體Instagram上寫道，能再度懷孕，讓她感到十分幸福。

但她也透露自己今年稍早曾流產，讓她「心碎不已」，因此這次懷孕感到「格外緊張」。

凱莉過去曾擔任執政保守黨（Conservative Party ）的新聞辦公室主管，目前效力於一間環保慈善機構。

兩人的兒子威爾弗雷德（Wilfred）去年4月底出生。當時強生一度因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）入住加護病房，兒子出生前兩天才剛返回工作崗位。

57歲的強生與前一任妻子有4名子女，2018年分居，直到去年11月才完成離婚手續。

外傳強生在另一段關係中也擁有一名私生女。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100801