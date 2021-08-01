台灣這波新冠肺炎爆發，衝擊各行業，行政院推出紓困4.0補助，其中一項為自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼｣資格的勞工，最高補助可領3萬元，共有191萬人符合資格，勞動部表示申請截至日為8月9日，尚有4萬餘人未請領。

勞動部表示8月9日為最後請領日，呼籲符合資格勞工上網登錄。（圖／勞動部提供）

勞動部前天（7月30日）指出，自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼發放作業，經勾稽比對勞工保險資料與其他政府機關資料顯示，符合勞工生活補貼資格的勞工估計有191萬人，經統計截自7月28日，已核付183萬7174人，達成率高達96%，但扣除已領取其他機關同性質補貼者，尚有4萬餘人仍遲未上網登錄申領。

勞動部提醒，紓困4.0登錄期限至8月9日截止，呼籲符合資格且尚未登錄帳號的勞工，盡速至「勞保局全球資訊網站」登錄帳號、聯絡手機及地址，勞保局將盡快撥款入帳。

勞動部表示，只要符合4資格即可上網申領，包括具中華民國國籍或持中華民國發給永久居留證、2021年4月30日已於職業工會參加勞工保險、2019年度或2020年度個人各類所得總額未達40萬8千元，及未請領其他機關所定性質相同的補助、補貼或津貼。

另外，月投保薪資未超過2萬4000元（含），3萬元補助直接入帳；月投保薪資超過2萬4000元，則補助1萬元。