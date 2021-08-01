紓困是否普發現金，至今未果，國民黨立委洪孟楷呼籲政府應發現金、不印券，「把23億行政成本全數省下來，增加2024巴黎奧運中華隊培訓計畫！聽不見？就下台換一個重視體育的來吧。」

洪孟楷表示，去年的振興三倍券光印製成本就花了近23億元，「且百分之90以上都是一次性預算，包括印製、發送、兌換、及行銷，花掉就沒了，不能累積、也沒有任何實際紓困的幫助。」洪孟楷認為，這種只為政府能拿來大內宣，但實際上國人不喜歡、商家不買單、紓困不實際的浪費，當省則省，省下來；浪費的預算、別想全民當冤大頭。

洪孟楷表示，這一個禮拜的東京奧運，中華健兒表現絕佳。根據體育署過往新聞稿表示，2020東京奧運啟動「黃金計畫」，是針對具有爭金奪牌菁英選手，實施專業個人化訓練，自2018年起編列3年共12億元經費，運用有限資源、培訓黃金梯隊，「3年才投入12億就能夠有如此成效，那就應該以預算大力支持，增加預算給選手、教練、及整體運用，讓更多好手都能接受專業訓練，增加競爭力。」

洪孟楷表示，總預算餅有限，預算就是「當用則用、當省則省」，印製票券的浪費一毛也不該花，而選手培訓就應該多增加經費，體育署多編列備戰2024巴黎奧運，相信不分藍綠都不會反對，向下扎根，讓運動的餅才越做越大。

洪孟楷表示，2024年巴黎奧運，「麟洋配」挑戰中華隊首次金牌連莊、羅嘉翎、楊勇緯都值顛峰，「射箭項目再向韓國大魔王互別苗頭，小林同學這次的不甘心要拿回來，戴資穎仍是世界球后，還有太多太多中華好手們參戰，現在投入資源，開始規劃啟動，讓3年的巴黎，一樣飄揚國旗歌的感動。」