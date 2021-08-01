中華拳擊隊在東京奧運的最後奪牌希望，黃筱雯1日在拳擊女子51公斤級8強賽，遭遇塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇(Nina Radovanovic)，黃筱雯最後以5比0輕鬆獲勝，順利闖進4強至少保證可以拿到銅牌，這將是中華隊史上首面拳擊獎牌，準決賽將於4日下午1點出戰第1種子土耳其選手恰基羅格魯(Buse Naz Cakiroglu)，預期將是一場硬仗。

首輪以5比0輕取義大利女將索倫提諾的黃筱雯，今天在8強賽碰上拉多瓦諾維奇，黃筱雯整整比對手高了12公分，拉多瓦諾維奇雖想利用速度與靈活移動困惑身材優勢明顯的黃筱雯，不過黃筱雯仍在第1回合結束，取得4比1評審優勢。

來到第2回合，黃筱雯繼續利用人高手長的優勢，不斷擊中拉多瓦諾維奇的臉部，造成對方不少傷害，拉多瓦諾維奇只能依賴纏抱同時偷襲黃筱雯，可是打完第2回合，黃筱雯的優勢更加明顯，評審也給了黃筱雯5比0的絕對領先評分。

黃筱雯在最後1回合仍不放鬆，繼續壓著對方打，結束同時她也大聲尖叫，因為她知道自己贏定了，更在擂台上痛哭失聲，中華拳擊隊即將可以進帳1面奧運拳擊獎牌。由於奧運拳擊項目並不舉辦銅牌戰，只要搶進最後4強就可至少保障銅牌，代表黃筱雯這面東奧拳擊獎牌拿定了。