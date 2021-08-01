林昀儒。（路透）

東京奧運桌球男團登場，中華隊莊智淵／林昀儒／陳建安攜手在16強以直落3點，3比0拍落克羅埃西亞隊，挺進男團8強賽。

團體賽第分為5點，先搶下3點者勝出，第1點從雙打展開，接續4點皆為單打，每1場比賽都採5局3勝制。

第1點雙打由陳建安／莊智淵出戰加奇納（Andrej Gacina）／柯維斯（Frane Tomislav Kojic），以11比9、6比11、11比7、14比16、11比5，局數3比2驚險勝出，為中華隊拿下第1點。

第2點單打中華隊推出林昀儒迎戰普卡爾（Tomislav Pucar ），林昀儒僅用21分鐘，以11比7、11比6、11比8，直落3局勝出，為中華隊取得點數2比0領先。

取得「聽牌」優勢的中華隊，第3點單打由陣中老大哥莊智淵面對加奇納，以12比10、11比3、16比14，直落3局勝出，也助中華隊以直落3點勝出。