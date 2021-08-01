瑞芳高工徐浩軒拿下漆作裝潢銀牌。(新北市教育局提供)

台灣運動好手在東京奧運爭取佳績，技職領域也有號稱「技職奧運」的青少年交流賽在線上開賽，我國日前受邀參加「2021俄羅斯青少年組技能競賽線上邀請賽」參與組漆作裝潢、電氣裝配及網頁技術等職類，新北高工陳昇堯、瑞芳高工徐浩軒分別拿下為1金1銀佳績。

奪得網頁技術金牌的陳昇堯，曾在全國技能競賽分區賽中拿下第一名，當時評估自己國中就在新北高工培訓，經生涯試探很堅定日後往資訊技術領域精進，因此就讀原校進修部資訊科，並沒有以技優保送選擇其他公校日間部就讀。

指導老師陳錫齡表示，陳昇堯具有資訊天賦也很清楚目標，從國三下學期寒假開始，每天到校勤奮練習，學習JavaScript、PHP、CSS、MySQL等技術，師長鼓勵他勇於追夢，今天佳績也讓他對自己更具信心。

徐浩軒則拿下漆作裝潢銀，他歸功於師長教導，感謝地說，老師蔡須全從國中技藝班開始指導他的油漆技能，而動力發展署桃竹苗分署的宋侑蓁及老師林沁在培訓中從基礎耐心教導、常常陪練到夜晚，師長們在有限時間和資源下，依舊四處奔波提供最好設備、版面和漆料，自己才能有亮眼表現。

校長潘泰伸校長表示，徐浩軒一直很主動積極，在國內曾榮獲青少年組「油漆裝潢（漆作）」金牌第一名，國中畢業後到瑞芳高工室設科進行培訓，每天總是準時做基礎練習，就算只有一個人也能忍受孤獨不怠惰，期待他繼續發光發熱。

新北市教育局長張明文表示，讓孩子找到自己的性向，比什麼都重要。新北市透過「三級培訓」加上「6種技職競賽」人才培育策略，持續推動技藝技能競賽選手培訓及全國首創獎勵金機制，期待打造新北學子具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才。