2016年里約奧運勇奪女排金牌的大陸隊，這次卻在東京奧運分組預賽苦吞3連敗不但無緣衛冕，而且提前遭到淘汰命運，昨晚大陸隊3比0擊敗義大利拿下首勝，但金牌教練郎平卻直言想退休了，該由年輕教練來接棒。

大陸女排創下近10屆奧運最差成績，先後在1984年洛杉磯奧運、2004年雅典奧運以及2016年里約奧運封后，這10屆奧運最差的一次是在1992年巴塞隆納第7名，而國際賽表現最不好的是1994年世錦賽第8名。

這是大陸女排之所以如此遜色的主要原因就是頭號戰將朱婷有傷在身，無法發揮出應有實力，導致全隊士氣低迷而慘遭挫敗。

郎平是大陸女排界的傳奇人物，上世紀80年代名列世界三大主攻手，1984年幫助大陸隊奪下洛杉磯奧運金牌，也開啟了大陸女排近30年的輝煌年代。

郎平在1990年正式退役，1995年接掌大陸女排兵符，1996年亞特蘭大奧運摘下銀牌，1998年遠赴義大利執教，2005年獲聘為美國隊總教練，2008年率領美國隊參加北京奧運，8強賽3比2逆轉擊敗大陸隊，最終拿下銀牌。

2009年郎平回到大陸，2013年出任大陸女排教頭，2015年摘下世錦賽金牌，里約奧運擊敗塞爾維亞奪金，成為世界女排唯一球員和教練生涯都獲得奧運金牌的第一人。

2019年郎平又率領大陸隊榮膺世錦賽冠軍，原本士氣正旺，目標直指衛冕2020年東京奧運，可惜碰到新冠肺炎疫情，東京奧運被迫延遲1年，加上朱婷傷勢未癒，止步分組預賽，寫下10屆奧運以來最難堪成績。

郎平昨晚表示，「我覺得自己還是非常努力，因為我熱愛這個事業，也必須為球員、國家此負起責任，但其實我真的太累了，也應該休息休息，此外，我們也有很多優秀的年輕教練，應該讓她們帶領新的大陸女排往前衝了。」