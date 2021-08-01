蕭姓男子在今年2月疫情期間，找個人工作室進行「人與人的連結」，但阮囊羞澀的蕭男，卻利用房內燈光昏暗，拿出面額3000元的玩具鈔支付性交易費用，應召女誤認還找他500元零錢，事後應召女開燈發現是玩具鈔，才知道遭白嫖還被騙500元，氣得報警逮人。台北地院依詐欺得利罪判蕭男拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

檢警調查，今年2月14日深夜，蕭男持「魔術銀行93年製」面額1000元的玩具鈔票共3張，聯繫應召女約定以2500元性交易費用後，即前往對方的個人工作室買春。

完事後，蕭男明知身上沒有錢，竟利用現場燈光昏暗、視線不明，交付玩具鈔3000元給對方，應召女誤認為真鈔，因而找零現金500元給蕭，蕭收下錢後立刻離去，應召女開燈後，才發現蕭男是拿玩具鈔白嫖，追出找人，卻已來不及，憤而報警，警方據報查扣3張玩具鈔，並循線逮獲蕭男。

台北地院審理時，蕭男認罪，法官依詐欺得利罪判蕭男拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。