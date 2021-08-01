台東縣成功鎮漁民林賢得昨天出海，一口氣就捕獲3條地震魚，由於最近東部地震頻繁，漁民相信捕獲地震魚跟地震有關係。

3條地震魚最長的有2.29公尺，其次是2.17公尺、1.98公尺，最後以1斤120元賣出，船長林賢得說，民間相信，如果捕獲地震魚，地震就會偏多。不過，有專家表示，地震魚的出現是否跟地震有關，這沒有科學證據，還要進一步研究。

「地震魚」學名是勒氏皇帶魚，是一種深海魚，因為地質出現變動，例如發生地震，否則很少有游到淺水的海域，因為這樣的生活特性，才會被稱為「地震魚」。