台中市一輛垃圾車1日上午7時40分，正停在西屯區政和路上，要收路旁垃圾箱時，左後車輪處地面突塌陷，造成輪胎整個卡在洞內，李姓駕駛表示，垃圾車當時是靜止狀態、人也尚未下車，不知何故會突然出現一個大洞，警方請垃圾車公司調閱行車紀錄器畫面，並請台中市民專線1999通知相關單位到場處理，進一步釐清原因與責任。
今天台中市雖下大雨，但收取垃圾的垃圾車假日不休息，一早就到垃圾箱地點收取廢棄物，但上午7時40分時，50歲的李姓司機開著垃圾車到台中市7期政和路上時，忽然左後車輪卡住。
警方到場處理時，李姓司機表示，他開著垃圾車沿政和路往惠文五街方向，在政和路上靜止狀態，正要收路旁垃圾箱，當時人尚未下車，左後車輪處地面突塌陷，自己也嚇一大跳。
警方對李姓駕駛酒測並無酒駕，初判為不明原因肇事，無人受傷，全案依規定處理，已請垃圾車公司調閱行車紀錄器畫面並請1999通知相關單位到場處理。
大馬路為何塌陷成一個四方形的大洞，是因大雨沖刷造成塌陷，或路面施作品質問題，仍待警方進一步調查，為避免其他人車行經時發生「掉入洞內」的危險，立即豎立起警戒線，員警到場維持交通。
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