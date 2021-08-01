42歲女星陳喬恩2年前參與大陸真人秀節目《女兒們的戀愛2》與小9歲、大馬富二代曾偉昌（Alan）成功配對，事後兩人承認交往，時常在社群平高調放閃、頻傳婚訊。上月29日是小倆口交往兩周年紀念日，他們沒有鋪張的慶祝，選擇到路邊攤吃平民美食，也曬出浪漫的房間佈置。

Alan最近在Instagram限時動態轉發網友替他和陳喬恩畫的Q版卡通圖，重現兩人在節目第一次相遇的場景，並標記女友的帳號，紀念交往2周年。不僅如此，Alan還公開房內天花板飛滿紅、粉紅氣球的浪漫照片，還有一束鮮紅色的玫瑰花束及用花辦擺出愛心圖案，含情脈脈的寫道：「兩年前的今天我們遇見了」不難看出對慶祝紀念日有多用心。

陳喬恩也在Instagram限時動態拍下小倆口外出用餐的畫面，鬆口氣地說：「終於可以開始在餐廳用餐了」她PO了荷包蛋、鬆餅、粽子及玉米筍等平民小吃，另一張更是直接到路邊攤享用蚵仔煎，雀躍的寫道：「這種路邊的小夜市都超好吃的～」完全沒有大明星架子，展現樸實的一面。

陳喬恩、Alan交往2年頻傳好事近，今年4月節目導演吳夢知在活動上宣傳《女兒們的戀愛》新一季內容，脫口說出：「我們的節目是真的，像陳喬恩就要結婚了」，但陳喬恩身邊工作人員表示沒有聽說。不過陳喬恩先前曬出無名指鑽戒的照片，更在Instagram限時動態稱Alan為「老公」並TAG男方的帳號，只不過她火速刪除該文，疑不想再被傳密婚。