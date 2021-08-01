近日傳出去年客委會推出的「客庄券」，可能將比照行政院「5倍券」重新發行。綠委許智傑今日表示，不論是：紓困５.0、振興５倍券、擴大加碼券，尤其去年深獲好評的加碼券，都應該再次推出。

許智傑說，各項振興相關的票券，今年再次推出，會達到加乘刺激消費的效果，包含藝文產業的藝FUN券、運動健身的動滋券，甚至是市場夜市的小吃券都是政府該推出的擴大振興券，振興內需經濟希望政府和大家一起來努力。