5倍券、客庄券、動滋券、藝FUN券重出江湖？ 綠委：通通推起來 10:522021/08/01 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委許智傑。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日傳出去年客委會推出的「客庄券」，可能將比照行政院「5倍券」重新發行。綠委許智傑今日表示，不論是：紓困５.0、振興５倍券、擴大加碼券，尤其去年深獲好評的加碼券，都應該再次推出。 許智傑說，各項振興相關的票券，今年再次推出，會達到加乘刺激消費的效果，包含藝文產業的藝FUN券、運動健身的動滋券，甚至是市場夜市的小吃券都是政府該推出的擴大振興券，振興內需經濟希望政府和大家一起來努力。 政院擬推五倍券？ 侯友宜：最重要的是趕快發放 政院擬推五倍券？「 正國會」8綠委聲明：不要用現金換振興券 #振興 #5倍券 #客庄券 #動滋券 #FUN 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港普發1.8萬元電子消費券 藍委轟蔡政府：還在玩幾倍振興券？ 07:392021/07/31 政治 政府紓困慢半拍？ 陳揮文嗆：民進黨不發鈔票就用選票教訓 17:432021/07/31 政治 振興發現金、不印券可省23億 藍委喊：增加2024巴黎奧運預算 11:472021/08/01 政治 政院稱三倍券效益千億 審計部打臉 04:102021/08/01 焦點要聞 批蔡英文錯誤示範 郝龍斌：將提行政訴願停止高端EUA 11:582021/07/31 政治 紓困發現金大家都會藏起來？郭正亮竟脫口一句 21:462021/07/31 政治 秋季美妝百貨鳴槍 04:102021/07/31 時尚消費 振興五倍券要來了？藍委辦投票 網友意見一面倒 11:182021/07/30 政治 雲端出團偽出國透透氣 04:102021/07/31 時尚消費 觀光飯店 引爆黃卡搶客大戰 04:102021/07/31 財經要聞 馬英九自爆已打莫德納 聽聞「恐嘸第二劑」反應曝光 11:552021/07/31 政治 政治熱門新聞 蘇貞昌不發現金紓困原因曝光 施正鋒斷言他未來結局 - 政治 以前為什麼不當大官？ 沈富雄回趙少康4字 - 政治 讓選手坐經濟艙還搶馬英九政績 趙少康酸：蔡政府收割功夫了得 - 政治 哥倫比亞舉重女選手賽前大喊「馬英九」 背後涵義曝光 - 政治 侯友宜會直攻2024總統大選嗎？藍委透露內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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