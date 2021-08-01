東京奧運已經進行到半程，截至7月31日，中國隊以21枚金牌、46枚獎牌暫居金牌榜和獎牌榜首位。

7月31日，東京奧運會展開幕後第8個比賽日，本屆奧運會賽程過半，在游泳、田徑大項均已開賽的情況下，中國隊以21金、13銀、12銅位居金牌榜和獎牌榜第一位，在金牌榜上領先第二位東道主日本隊4枚金牌。

從中國隊的獎牌來源看，21枚金牌中分佈中，5枚來自舉重，3枚來自射擊包括東京奧運會首金，3枚來自跳水，3枚來自游泳，2枚乒乓球和1枚羽毛球，擊劍的女子重劍、帆船女子RS：X級、賽艇女子4人雙槳和女子蹦床各有1枚進帳。

可以看出，大部分還是來自中國隊優勢項目，不過乒乓球、羽毛球和跳水金牌數目前不多，但這些項目還沒結束，要達到以往平均成績基本沒有問題。

東道主日本隊目前拿到了17金，來勢洶洶。不過，其中有9枚金牌來自柔道專案，高度集中，奪金點的覆蓋面明顯較窄。在柔道項目結束後，日本代表團的奪金點集中在空手道、攀岩、棒壘球等新增項目上，想實現30枚金牌的目標，難度不小。

東京奧運會進入後半程，中國隊有望在獎牌榜上力壓東道主日本。鑒於美國隊在游泳項目上只拿到8枚金牌，相比里約奧運會攫取游泳項目33金中的16金的強勢表現，存在較大的落差，因此，美國代表團想要穩坐金牌榜頭把交椅還要在田徑大項上繼續發力。