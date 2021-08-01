今年東奧中華隊表現亮眼，多類項目創歷屆奧運最佳排名。中廣董事長趙少康表示，現在政府為了一掃先前「讓選手坐經濟艙、虧待國家選手」形象，在臉書密集發文，各種加油文、恭賀文、鼓勵文不斷，還天天都有賽事總結，可說是很會營造短期聲量和形象。

趙少康表示，民進黨最會營造短期聲量與形象，反觀國民黨是會做不會說，「在國人每天緊盯奧運賽程，情緒隨中華隊表現起伏的此時，請蔡英文不要再蹭選手謀取個人及政黨利益，體育改革說到做到、從小紮根，才不會埋沒真正有天賦的小選手，讓中華隊成為各國敬畏的勁旅。」

趙少康酸，蔡政府讓選手坐經濟艙還搶馬英九政績，收割功夫完勝國民黨。(圖翻攝自趙少康臉書)

趙少康指出，民進黨側翼更為了營造蔡政府除了打電話恭喜選手，還有更多對體育發展的貢獻，因此把「國訓中心宿舍翻新」當話題，做梗圖左打國民黨、右踢馬英九，「難道今年真是『馬英九執政第13年』？至於決定讓培育體育國手的國訓中心大翻修，是在馬英九執政時做的決策。」

趙少康表示，2011年，馬英九宣示政府爭取申辦各項國際級運動賽事的決心，編列57億預算啟動國訓中心翻新計畫。2015年，可容納舉重、羽球、柔道、籃球等14項運動的場館先完工啟用，「馬英九還指示國防部撥出16公頃土地興建宿舍、餐廳等設施，讓蔡政府2016年接任後的二、三期工程得以接續，是馬政府時期提計畫、找資源、撥土地，才讓國訓中心順利翻新，改善國手訓練環境與品質。」