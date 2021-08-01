加拿大籍的大陸男藝人吳亦凡因多次誘姦年輕女性，目前已被北京市朝陽公安分局依法刑事拘留，隨後《人民日報》、《中國長安網》、《中國婦女報》等官方微博相繼轉發並評論，其中《人民日報》批，名氣再大也沒有豁免權，請記住：「人氣越高越要檢點自律，越當紅越要遵紀守法」。令人啼笑皆非的是，昨晚大陸竟出現吳亦凡的女粉深夜到北京市公安局朝陽分局探望訊問吳亦凡的情況。

7月31日晚間，據北京市公安局朝陽分局官方微博消息，針對網路舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等有關情況，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被北京朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。

北京警方於7月22日證實，加拿大籍華裔男星吳亦凡，日前遭大陸網紅都美竹踢爆誘騙未成年女、劈腿多女，他雖多次發聲明反駁仍止不火，據當天公布調查內容中，明確指出吳亦凡和都美竹發生性關係，且一直透過微信聯繫，並非男方所稱「只見一面」，當時已遭公安留置，依《刑事訴訟法》予以刑事拘留。

隨後《人民日報》、《中國長安網》、《中國婦女報》等官方微博相繼轉發並評論，《人民日報》批「外國國籍不是護身符，名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁，請記住：人氣越高越要檢點自律，越當紅越要遵紀守法。」

令人啼笑皆非的是，昨晚大陸竟出現吳亦凡的女粉深夜到朝陽分局探望、詢問吳亦凡的情況。