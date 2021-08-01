高雄一對邱姓父女，因岳母重病，認為大舅子未能善盡照顧岳母的責任，父親先在女兒臉書上留言辱罵大舅子「一邊念經一邊偷摸奶」、「米蟲」，邱女則留言影射舅舅，「啃老族」，「愛上酒店導致中風」，大舅子看見後怒告妹婿父女公然侮辱，法院審理後，判父女倆各處拘役40天，得以4萬元易科罰金。

根據判決書記載，邱姓男子認為大舅子因貪圖玩樂而未照顧其罹患疾病之母，竟心生不滿，在女兒臉書上接續張貼：「不要一邊念經一邊在偷摸奶，菩薩是不會保佑，吃相難看祇出一張嘴的不孝子弟…。」、「不孝之人都不怕打雷，何況我們頂天立地，你真噁心。」、「米蟲到哪裡都是米蟲、還當福氣，我真的飽了，可憐ㄚ。」、「有骨氣點，像個男人，有擔當點，教官不都是教禮義廉恥嗎？」、「媽寶真是害人不淺，不勞而獲，不知長進。」、「應該去問你這啃老族的良心。」等內容狂罵大舅子。

而邱女也在父親之後，在妹妹的「臉書」社群網站網頁貼文下方留言處，接 續張貼：「…至少我們不會去聲色場所導致中風…。」、「請問中風是哪方面的德？」、「…舅舅您要感謝生您養您的外婆，讓您都這把年紀了還在那邊當那麼幸福的啃老族…。」

大舅子看到留言後，氣得向妹婿父女提出公然侮辱告訴，邱男坦承有貼文旦女兒則否認，還辯稱：是舅舅先攻擊我，而且我又沒指名道姓。但法官審理後，認為邱姓父女未能理性處理不滿情緒，率然於他人之臉書頁面留言不雅文字，並為不實指摘，損害告訴人名譽，判父女倆各處拘役40天，均得以4萬元易科罰金。