東京奧運羽球男雙昨（31）日進行決賽，台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟擊敗大陸拿下金牌。比賽結束後，總統蔡英文隨即在臉書表示「剛剛我忍不住打去東京」，李洋也在Instagram貼出通話時的照片，直呼「真的好刺激」，並附上「冒冷汗」的表情符號。

蔡英文昨晚在臉書透露自己忍不住打電話到東京，和「台灣聖筊」通上電話，並替大家告訴齊麟和李洋「今晚，全台灣都在看你們比賽，都為你們瘋狂！」

蔡英文在另一篇文章中提到，台灣的「黃金男雙」李洋、王齊麟攻守兼備，以直落二技壓大陸的「雙塔組合」李俊慧和劉雨辰，順利贏得金牌，也寫下台灣羽球的新紀錄；而麟、洋兩人2019年才開始搭檔，短短兩年多就能在奧運殿堂登上頂峰，默契真的沒話說，「謝謝你們，讓世界看見了台灣選手的實力」。

李洋吐露接到總統電話時心情。（圖／摘自leeyang0812 IG）

李洋今日凌晨在IG上貼出與蔡總統通話時的照片，寫下「真的很刺激」，並用了「微笑冒冷汗」的表情符號。

成功摘金後，李洋似乎是興奮到睡不著，今日凌晨在IG現時動態上傳多則貼文，並曬出泡麵照片表示，「從高中教練告訴我們，熬夜一天三天沒神，我就努力不讓自己熬夜，但今晚睡不著，吃個家鄉味不為過吧！」接著又說「我這樣算看過凌晨五點的日本嗎？」王齊麟凌晨也在IG限時動態直呼，「天亮了呢～應該不是場夢吧」。