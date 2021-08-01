被新冠肺炎嚴重耽誤的東京奧運，延期一年終於舉辦，而本屆中華隊選手群表現亮眼，全台掀起東奧熱，藝人也超投入賽事，毒舌女神小S天天緊盯賽事，甚至還將女兒許老三撞臉的體操選手洪源禧當成兒子，如今羽球天后戴資穎一路突破強手，今晚將爭奪金牌，小S在不斷獻上賀喜與祝福的同時，不忘嗆聲宿敵林志玲，笑虧對方心機很重。

小S瘋東京奧運，每天都努力幫中華隊加油，日前發現體操選手洪源禧跟女兒許老三長得超像，不但立刻把對方當兒子，還逼女兒喊哥哥，看見中華隊拚出好成績，忙要「兒子」邀郭婞淳、戴資穎等一起回家吃飯，得到眾選手回應，逗樂眾人。

如今，戴資穎朝著目標一步一步挺進，先是擊敗無論身形與技術都與自己猶如照鏡子般的泰國選手依瑟濃，力拚每一球的身影讓人敬佩，而小S也在小戴闖進四強賽時，激動發文：「我看到胃痛！戴資穎你實在太強了」，戴資穎也來留言，「謝謝小S姐」，小S則回應，表示謝謝她這麼努力，「我一定會一直幫大家加油！」，接著竟嗆聲：「志玲姐姐心機很重喔！」，笑稱知道林志玲有送禮物給人在東京的小戴，輸人不輸陣，馬上撂出兒子應戰，「源禧！不是要你邀大家來家裡吃飯嗎？你邀了沒啊？還是你人脈不好？跟媽媽說啊！」。

而戴資穎昨天出戰印度選手辛度，運動世家出身的辛度，身高足足有179公分高的，手腳超修長的她，守備範圍非常廣，但仍不敵小戴靈活的球技與身姿，戴資穎以直落二成績闖入女單金牌戰，小S也跟上進度，貼出自己張嘴狂舞邊拍手的誇張動圖，為戴資穎慶賀，整個人超投入。