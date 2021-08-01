台南市安南區長溪路一段與怡安路口，水淹最深達50公分。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區北安路二段路口清晨出現淹水。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

西南氣流持續發威，台南市1日凌晨3時起雨彈狂炸，至清晨5時多處出現淹水災情，東區小東路地下道再度封閉，安南區安中路一段民宅一度進水30公分，長溪路淹水深及大腿，居民苦喊買房3年，逢豪雨必淹。台南市連夜封路24處，封橋11座。

台南市1日凌晨3時出現又急又大的強降雨，各地傳出淹水災情，台南市連夜共啟動46座抽水站，至上午9時已封路24處，封橋11座，直到上午十時許雨勢稍歇，積水才慢慢退去。

東區小東路地下道7月31日才剛有車硬闖淹水區拋錨，恢復通車不到1天，1日凌晨再度淹水達80公分，警方再度急拉封鎖線，防止汽車硬闖。

台南市安南區過去常遭諷為「安中河」的安中路2段這次未見淹水，但安中路1段民宅仍進水達30公分，居民苦稱半夜聽見雨勢滂沱就睡不著。

長溪路路一段與怡安路口淹水最嚴重，水深一度達大腿，居民上午一邊忙著清理家園，一邊怒喊「逢豪雨必淹」，大嘆生活很不方便，每次豪雨一來就煩惱。

台南市水利局表示，這波豪雨因短時間強降雨，造成安南區六塊寮排水已近滿水位，內水排放不易，已增設排水箱涵排入鹽水溪，附近積水在雨停後逐漸退去。

南區氣象中心表示，台灣2日至7日仍處於低壓帶內，西南風偏強，西南氣流入夜逐漸往南移入巴士海峽，南台灣易有短時強降雨，局部發生豪大雨。