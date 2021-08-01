美國政府禁止房東驅逐房客的禁令於7月31日深夜到期，數百萬美國人恐面臨被房東掃地出門的命運。

隨著美國政府對房東驅逐房客的禁令於當地時間31日深夜到期，美國房東們至今仍未收到超過200億美元（約新台幣5588億元）房租，數百萬房客接下來2個月內恐面臨被掃地出門的命運。

綜合路透社、美聯社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布的禁止房東驅逐房客禁令即將於當地時間31日午夜到期，不過CDC已經在6月表示不會再延長禁令，儘管美國眾議院民主黨議員30日趕緊提案延長禁令期限至10月18日，不過遭到共和黨議員杯葛，草案最終未能獲得審查，驅逐房客禁令確定將在31日午夜到期。

根據美國非營利組織阿斯本研究所（Aspen Institute）及新冠疫情驅逐防禦計畫（COVID-19 Eviction Defense Project）所做的調查，目前全美650萬戶家庭中，有超過1500萬人拖欠房租，拖欠房東的總房租金額超過200億美元，隨著驅逐禁令到期，據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）調查，超過360萬美國人接下來2個月內可能就會被房東掃地出門。

受新冠病毒肆虐，全美民眾生計自2020年以來受到嚴重打擊，租客因工作停擺繳不起房租，房東則因為沒有租金收入，難以支付房貸、稅金及保險。

美國CDC自2020年3月首度發布驅逐禁令，禁止房東驅逐租客，目的是避免更多人流落街頭導致疫情竄升，CDC自此更數度延長禁令期限。不過CDC 6月時表示，不會再延長禁令。

數百萬美國人可能流落街頭，美國總統拜登29日仍表示，就算驅逐禁令到期也不願挑戰最高法院的裁決。美國最高法院6月底曾以5比4的票數，同意讓驅逐禁令維持至7月底，當時保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）明白表示，除非有「國會的明確及具體授權」，否則他將阻擋任何額外的禁令展延。

針對拜登表態將放手讓驅逐禁令到期，白宮指出缺乏合法權利單方面延長禁令，不過強調拜登仍希望禁令能夠延期。拜登30日晚間呼籲各州政府採取一切措施，撥付基金給房東及房客。

美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）指出，事實上美國國會先前已經批准465億美元（約新台幣1.3兆元）的房租救濟金，不過至今只撥付30億美元（約新台幣838.2億元）給租客。