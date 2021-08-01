「我家住這裡！」台中市一名老翁在一棟大樓逐戶按電鈴，住戶嚇到緊急報警，員警獲報到場先安撫老翁情緒，再向周邊住戶詢問有無見過這名老翁，突然一名男子慌張跑出來大喊：「爸，你怎麼在這邊」，原來老翁確實是這裡的住戶，因家人專注於看東奧電視轉播，沒注意老翁自行開門外出，幸員警幫忙，助老翁順利返家。

台中市警察局第四分局大墩派出所警員黃鈺璋、楊士緯，日前接獲民眾報案，稱南屯區大墩十六街有名老人不知何故逐戶按電鈴，還自言自語說「我家住這裡」，此舉驚嚇到不少住戶。

老翁家屬向員警表示，江姓老翁高齡89歲，平時都由家人照料，外出都會有家人陪同，晚間全家人都在看東奧電視轉播，一時沒注意老翁獨自外出，因聽到住家中庭有人群騷動，探頭查看，赫然發現父親正跟警察在樓下，立即衝下樓。

老翁兒子對於自己的疏忽，勞師動眾讓警察來幫忙，感到不好意思，慶幸遇到熱心的警察和鄰居，讓老翁順利返家。

大墩派出所所長葉信良呼籲，民眾家中如有高齡長者，最好避免讓其獨自出門，倘若與其失去聯絡也不要慌張，可立即向警方報案請求協尋，也建議可幫長輩申請配戴愛心手鍊，如遇走失即可立即通知家屬，降低長者走失在外可能遭遇危險的風險。