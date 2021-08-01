大陸男明星吳亦凡7月31日傳出已被刑事拘留，一夜間，吳亦凡的新浪微博脫粉5萬，粉絲數量達343萬的「吳亦凡超話」消失不見。吳亦凡被刑事拘留後，由他和楊紫主演的待播電視劇《青簪行》播出愈顯無望，涉及3家上市公司。

7月31日晚間，「平安北京朝陽」微博號發布通報：針對網路舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等有關情況，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步展開。

《中國證券報》報導，《青簪行》的出品方包括企鵝影視、新麗傳媒、鳳凰聯動影業，背後涉及騰訊控股、閱文集團、鳳凰傳媒3家上市公司。據媒體此前報導，《青簪行》是騰訊視頻的S＋專案，總投資在人民幣3億到4億元左右。

事態發展到這一步，播出更顯得無望。7月31日晚間，《青簪行》的官方微博迅速作出反應，所有博文刪得只剩一條，這條博文所附的劇照中已經沒有吳亦凡。目前，《青簪行》官方微博的粉絲量接近59萬。