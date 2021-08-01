原本豐腴的《蒙娜麗莎》在吸毒後，變得消瘦及皮膚病變。國立自然科學博物館近日推出「當名畫遇見毒品」與「南安小熊安在否」特展，其中世界知名畫作《蒙娜麗莎》及《潘朵拉》，經過改作，他們都因為遇到毒品而變了樣。

國內疫情警戒從7月27日起降為二級，教育部所屬的社教館所在有條件下對外開放。自然科學博物館公益性特展「當名畫遇見毒品」，由法務部毒品防制基金反毒計畫支持，將透過改作名畫寓教於樂的方式，傳遞毒品危害與陷阱的訊息，讓青少年能在心中種下預防毒品成癮的種子，也符應教育部推動反毒教育的工作。

「當名畫遇見毒品」特展共改作24幅世界知名畫作，每幅改作均有不同的毒品主題故事。如改作義大利文藝復興時期畫家達文西代表作《蒙娜麗莎》，原作中的女子豐腴優雅，特展改作則呈現吸食海洛因成癮後瞳孔縮小、病態消瘦及皮膚病變的外貌，讓大眾了解海洛因的危害。

另改作英國畫家羅塞蒂作品《潘朵拉》，呈現潘朵拉因好奇打開裝有毒品的毒害之盒，受到毒品影響，臉上出現毒瘡、瞳孔放大等病徵，說明好奇心是碰毒成癮的第一步。

除了平面畫作，特展還放映2部由改作畫作製作而成的動畫影片，動畫《吸毒大腦在吶喊》改作自孟克的《吶喊》畫作，說明毒品將使大腦失控；另一部動畫則以桑特沃特全家福畫作為起點，呈現毒品進入家庭後家人一一消失的悲劇。

另一檔「南安小熊安在否」特展，則介紹台灣首例野放成功的台灣黑熊「妹仔」的故事，這是台灣第一次野放脫離母熊的幼熊案例，在台灣黑熊保育史上具有里程碑的重要意義。更多科博館特展檔期及內容，詳見官網：https：／／www.nmns.edu.tw。