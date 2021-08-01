今天是降級後的第一個周日假期，新北市人潮儀表板持續預警、分流與管制，因明天是關聖帝君生日，不少民眾前往為其祝壽，截至上午11點5分，三峽白雞行修宮停車場已達第三階段管制，管制人車進入；碧潭風景區停車場已達第一管制，新北市觀旅局不建議民眾再前往。

觀旅局指出，第一階段管制為人潮達原容留量30％，不建議再前往；第二階段管制為人潮達原容留量40％，節點實施人潮分流；第三階段管制為人潮達原容留量50％，管制人車進入。