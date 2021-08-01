為關聖帝君祝壽 三峽白雞行修宮湧人車潮管制進入 11:222021/08/01 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三峽白雞行修宮停車場已達第三階段管制，管制人車進入。(新北市觀旅局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是降級後的第一個周日假期，新北市人潮儀表板持續預警、分流與管制，因明天是關聖帝君生日，不少民眾前往為其祝壽，截至上午11點5分，三峽白雞行修宮停車場已達第三階段管制，管制人車進入；碧潭風景區停車場已達第一管制，新北市觀旅局不建議民眾再前往。 觀旅局指出，第一階段管制為人潮達原容留量30％，不建議再前往；第二階段管制為人潮達原容留量40％，節點實施人潮分流；第三階段管制為人潮達原容留量50％，管制人車進入。 降級後首周末 碧潭風景區人潮達原容留量30％不建議前往 高美溼地木棧道明起開放 清水警將前往宣導防疫措施 #管制 #人潮 #達原 #容留 #人車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 憂報復性出遊 侯緊盯人流籲低度活動 04:102021/08/01 焦點要聞 花蓮金針花季8月登場 限車、限人次禁小巴團體登山 16:582021/07/31 寶島 降級首假日人潮回升 桃園室內商場人數倍增 15:362021/07/31 生活 八月旺台股 關鍵密碼2A3M 04:102021/08/01 財經要聞 降級首個周末出遊 北熱南冷 04:102021/08/01 焦點要聞 嘉義爆群聚感染 夜市、餐飲業禁內用 04:102021/07/31 財經要聞 桃園育兒津貼 6年發出100餘億 04:102021/08/01 地方新聞 小琉球淹水畫面曝 街道慘變河 網驚呼：10多年沒淹了 08:282021/08/01 生活 高雄總動員 向台積7奈米招手 04:102021/08/01 財經要聞 降為二級後首個周末 侯友宜曝最擔心1件事 10:422021/07/31 生活 降級後首個周末 新北僅有碧潭人潮較多 15:422021/07/31 生活 生活熱門新聞 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 陳建州否認用安博盒子看東奧 范瑋琪失手拍到成鐵證 - 生活 吳昆財：從舊課綱最後歷史考題 見證史冊最污穢卷子 - 生活 - 旺報 打高端才是真聰明 他列舉3理由：符合印度神童預言 - 生活 西南氣流太猛 專家警告：下一個淹水的地方是這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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